Nejvýkonnější laser na světě by člověk nejspíš hledal v nějakém věhlasném ústavu Spojených států, ve skutečnosti je ale v Dolních Břežanech, vesnici kousek od Prahy. Je součástí instituce nazvané ELI Beamlines (ELI znamená Extreme Light Infrastructure) a v příštím roce by měla nastat jeho velká chvíle: bude uveden do plného provozu.

Na nesmírně kratičké okamžiky dosáhne výkonu až 10 petawattů, tedy o více než šest řádů vyšší než nejvýkonnější lasery současnosti. Na paty mu bude šlapat jen současný držitel rekordu, japonský LFEX (Laser for Fast Ignition), který umí po dobu jedné pikosekundy vyzářit dva petawatty. Pro srovnání je výkon jednoho temelínského reaktoru 1055 megawattů. Deset petawattů by pak odpovídalo přibližně výkonu deseti milionů takových reaktorů. Ovšem protože záblesk trvá nesmírně krátkou dobu, je příkon zařízení přepočítaný na hodiny srovnatelný s běžným domácím spotřebičem.

Po uvedení do provozu v příštím roce se ELI Beamlines stane centrem revolučních experimentů v nejrůznějších oblastech - od zkoumání struktury hmoty přes medicínský výzkum až po astrofyziku. Vybudování bylo financované převážně ze strukturálních fondů EU, dvě obdobná zařízení vznikla ještě v Maďarsku a Rumunsku.

ELI Beamlines není v Dolních Břežanech sám. Jen kousek od něj od roku 2014 stojí další laserové centrum jménem HiLase (High Average Power Pulsed Lasers), jehož účelem je vývoj nových laserových technologií, metod obrábění pomocí laserového paprsku a testování odolnosti materiálů. Mezi nejtěžší kalibry jeho arzenálu od letošního roku patří superlaser L3 přezdívaný Lucifer s výkonem jeden petawatt.

Zatímco ELI Beamlines míří spíš do základního výzkumu, od HiLase se očekávají hlavně aplikace využitelné v průmyslové praxi. Díky vysokým výkonům tu mají vzniknout zařízení, která zatím nemají na trhu nástrojů pro laserové opracovávání konkurenci.

Také HiLase patří Fyzikálnímu ústavu AV ČR a na financování jeho výstavby se podílela Evropská unie (v tomto případě 85 procenty nákladů). Celkové náklady dosáhly 800 milionů korun.

Díky tolika špičkovým laserům v malé vesnici se Dolním Břežanům začalo ve vědeckých kruzích přezdívat Laserové údolí. ELI Beamlines a HiLase jsou součástí evropské iniciativy usilující o vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení. Kromě české vědy tedy poslouží i fyzikům z mnoha dalších zemí.

Pohled do nitra ELI Beamlines

Zdroj: Youtube/ ELI Beamlines