Polská inspekce životního prostředí podle zjištění deníku Gazeta Wyborcza připravuje zřízení Agentury ekologické bezpečnosti (ABE), policejního orgánu specializujícího se na ochranu životního prostředí. Podle projektu mají být "zelení policisté" vyzbrojeni i palnými zbraněmi a budou je moci použít jak proti lidem, tak i proti zvířatům.

Pokud budou mít "odůvodněné podezření", že někdo poškozuje životní prostředí, budou moci monitorovat situaci bezpilotními letouny vybavenými kamerami. Budou mít také právo vkročit do továren nebo soukromých domů, což jejich pravomoci velmi přibližuje policii či domácí tajné službě ABW. ABE bude moci odnést po prohlídce dokumenty a veřejné instituce by této nové službě na její žádost měly poskytnout jakékoli údaje o občanovi či firmě. ABE by také mohla zastavovat a prohledávat auta, nebo zastavit práci v továrně či nepovolit zahájení provozu v nové budově.

Ochránci životního prostředí, kteří například bojují s ministerstvem o osud Bělověžského pralesa, se obávají, že nová služba bude moci mnohem ostřeji postupovat proti ekologům, s nimiž se už nyní v pralese odehrávají potyčky. Kvůli kácení v Bělověžském pralese vede Varšava jeden ze svých četných sporů s Evropskou unií, protože unijní soud kácení zakázal, ale ministerstvo v něm pokračuje s odvoláním na boj proti kůrovci a bezpečnost lidí.

Polská konzervativní vládní strana Právo a spravedlnost už provedla čistky ve všech agenturách a službách, jako je protikorupční CBA nebo policie. Nové ekologické policie se obávají zejména místní samosprávy. "Stávající služby už mají dost prostředků, jak postupovat proti těm, kteří škodí životnímu prostředí. Jenže policejní síly i služby jsou posílány třeba proti opozici, stačilo by je vyvázat ze současných úkolů," řekl deníku Jacek Jaśkowiak, prezident města Poznaň.

Polská města trápí vysoká hladina smogu, takže nějaká nová opatření na ochranu životního prostředí jsou potřeba. Vytvoření nové tajné služby s poměrně rozsáhlými pravomocemi ale kritici vlády považují za přehnané. Jde o svého druhu polovojenskou organizaci, která za svůj vznik a fungování bude vděčná nyní vládnoucí straně. Podobně odpůrci polské vlády kritizují ministra obrany Antoniho Macierewicze, že si buduje sobě oddané jednotky Teritoriální obrany.