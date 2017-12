Několik desítek lidí ve středu přišlo v katalánském městě Reus před tamní radnici podpořit dva místní radní z radikální separatistické strany CUP, na které vydal soudce zatykač kvůli demonstracím z 1. října. Radní Marta Llorensova a Oriol Ciurana mají být zatčeni a ve čtvrtek ráno v devět hodin předvedeni k výslechu.

K vydání zatykačů soudce přistoupil poté, co se Llorensová a Ciurana dvakrát nedostavili k soudu. Jsou obviněni z podněcování k nenávisti proti španělské policii. Toho se údajně dopustili organizováním demonstrací před komisařstvím ve městě Reus a hotely, v nichž byli ubytováni španělští policisté vyslaní do Katalánska kvůli říjnovému referendu o nezávislosti.

Toto hlasování považuje Madrid za nelegální, protože podle něj odporuje španělské ústavě. Španělská vláda se mu snažila zabránit soudně i silou, ale referendum se přesto uskutečnilo. Řada volebních místností však zůstala uzavřena a španělská policie zasahovala proti lidem, kteří se dožadovali jejich otevření. Několik stovek lidí bylo zraněno, valná většina z nich lehce.

Madrid poslal před říjnovým referendem do Katalánska podle deníku El País na 10 000 španělských policistů, oficiální čísla ale ministerstvo vnitra neuvedlo. Takzvaná Operace Copérnico začala koncem září a část jednotek zůstala až do předčasných voleb, které se konaly minulý týden a které vyhlásil Madrid po převzetí přímé správy Katalánska. Správa by měla skončit, až bude ustavena nová katalánská vláda.

Stahování zbytku španělských jednotek začalo v úterý a skončit má do soboty. Poté už v Katalánsku zůstane jen obvyklé malé množství španělských bezpečnostních sil. Autonomní oblast Katalánsko má stejně jako Baskicko svou regionální policii.