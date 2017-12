Když se před rokem pokusila vládnoucí sociální demokracie zmírnit tresty za korupci, vyšly do ulic Bukurešti a dalších rumunských měst desítky tisíc lidí. Při největších demonstracích od pádu komunismu v roce 1989 protestovali proti snaze politiků vyhnout se trestům, protože přísné protikorupční tažení přinášelo výsledky.

Sociální demokraté tehdy ustoupili. Nyní ale přicházejí se třemi novými zákony znovu. Jeden předložili těsně před vánočními svátky, další tento týden ve snaze využít nižší pozornosti občanů uprostřed svátků. Rumunsko má totiž pověst jedné z nejzkorumpovanějších zemí EU, jeho justice je pod zvláštním dohledem unie a zároveň protikorupční agentura DNA dosahuje obdivuhodných výsledků: před soud od roku 2006 poslala 72 politiků včetně expremiérů a ministrů.

Právě kvůli obviněním svých členů včetně šéfa strany a dolní komory parlamentu Livia Dragney z korupce a zneužití úřadu chce vládní strana s podporou svého liberálního spojence ALDE prosadit zákony, které umožní politickou kontrolu prokutátorů a zmírnit tresty za korupci.

Proti je nejen opozice, ale i prezident Klaus Iohannis, ústavní soud nebo právě Evropská unie. Sedm západoevropských velvyslanectví ve společném prohlášení před Vánocemi varovalo rumunskou vládu, aby nové justiční zákony nepřijímala.

Situace připomíná Polsko, kde se vládní strana snaží získat kontrolu nad justicí a podkopává právní stát, jeden ze základních pílířů EU. Před Vánocemi zahájila Evropská komise proceduru, která může Varšavu připravit v konečném důsledku o hlasovací práva v Radě EU. Něčeho podobného se obává i prezident Iohannis.

"To riziko existuje,“ řekl Iohannis podle agentury News.ro na otázku reportérů, zda by Rumunsko mohlo čelit podobným sankcím. "Pokud si někdo myslí, že změna justičních zákonů nebude mít následky, tak spadl z Měsíce.“

Jeden ze zákonů mění pravomoci prokurátorů ohledně vyšetřování speciálních zločinů, jako je korupce, a de facto dostává prokurátory pod politickou kontrolu. Opozice požádala ústavní soud, aby tento zákon přezkoumal. Ústavní soudci už naznačili, že se jim zákon nelíbí.

Nový návrh trestního zákoníku, který vládní sociální demokracie zveřejnila o vánočních svátcích, například předpokládá, že zneužití veřejného úřadu, při němž nebyla způsobena škoda vyšší než 200 000 eur (cca 5 milionů korun), už nebude trestné.

Tresty vězení za korupci nižší než tři roky by lidé starší 60 let mohli strávit v domácím vězení, snížily se sazby za další korupční delikty a nemělo by být trestné vzít úplatek pro někoho jiného. Oznámení o korupci by pak bylo platné jen šest měsíců.

Spolu se změnou trestního řádu by se zastavil tvrdý boj s korupcí v Rumunsku. "Změny by nám neumožnily vyšetřovat obvinění z korupce, nikdy bychom nedostali případy k soudu,“ řekla šéfka DNA Laura Codrutová Kovesiová.

O osudu zákonů se nyní povede spor mezi prezidentem a vládnoucí stranou, která se zatím necítí být pod tlakem, protože Rumuni nevyšli do ulic jako před rokem.