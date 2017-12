Bývalý esesman z Osvětimi Oskar Gröning má brzy nastoupit do vězení. Německý Ústavní soud zamítl jeho odvolání, informovala v pátek agentura DPA. Šestadevadesátiletý někdejší dobrovolník jednotek Waffen-SS si má odpykat čtyřletý trest, který mu v červenci 2015 uložil zemský soud v Lüneburgu za napomáhání k vraždám nejméně 300 000 Židů, kteří zemřeli v nacistickém vyhlazovacím táboře v plynových komorách v období mezi květnem a červencem 1944.

Gröning se pokusil u nejvyšší soudní instance nástup trestu odvrátit s poukazem na údajné porušení základního práva na život a na tělesnou nedotknutelnost. Stížnost však byla zamítnuta, potvrdil v pátek soud sídlící v Karlsruhe.

Už v listopadu soud ve městě Celle rozhodl, že Gröning může navzdory vysokému věku do vězení nastoupit.

Nyní by měla Gröningovi přijít obsílka k nastoupení trestu, potvrdila mluvčí příslušného státního zastupitelství v Hannoveru Kathrin Söfkerová. "Mělo by se to stát v blízké době," dodala.

Bývalý dobrovolník jednotek Waffen-SS se přiznal k tomu, že odklízel a evidoval zavazadla deportovaných vězňů a počítal jejich peníze. Média ho proto označují za "osvětimského účetního".

Nástupu odsouzeného do vězení se obhajoba pokoušela bránit odvoláními s poukazem na Gröningův zdravotní stav. Soudy se však přiklonily k názoru žalobců, že Gröning je způsobilý k nástupu trestu za předpokladu, že se mu dostane odpovídající lékařské péče.

Také Ústavní soud v rozhodnutí datovaném k 21. prosinci uvedl, že neexistuje žádný ústavní důvod pro zpochybnění verdiktů soudů nižší instance. Soud rovněž podotkl, že německé zákony umožňují výkon trestu přerušit v případě výrazného zhoršení zdravotního stavu odsouzeného.

V Německu se v posledních letech konaly možná poslední soudní procesy, v nichž se za své činy zodpovídali členové personálu nacistických vyhlazovacích táborů.

Minulý rok začal proces s bývalým zdravotníkem z Osvětimi Hubertem Zafkem, také šestadevadesátiletým, který byl obviněn z 3681 případů napomáhání k vraždě tím, že se podílel na vpouštění smrtícího plynu do plynových komor.

Letos v září ale soud v severoněmeckém Neubrandenburgu oznámil, že Zafke už není schopen sledovat soudní proces, neboť trpí demencí.

Další dva odsouzení devadesátníci z nedávné doby, John Demjanjuk a Reinhold Hanning, mezitím zemřeli.