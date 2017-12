Minulý týden se hackeři dostali do systému moskevské Globexbanky, která je dceřiným ústavem státní banky VEB, a ukradli milion dolarů. Informuje o tom ekonomický deník Vedomosti. Potvrdil to i prezident finančního ústavu Valerij Ovsjannikov, který ale zdůraznil, že peníze klientů banky jsou v bezpečí.

Jde o první veřejně přiznaný případ, kdy byl v Rusku při krádeži použit mezinárodní platební systém SWIFT, přes který peníze zmizely do zahraničí. Sám SWIFT oznámil, že nekomentuje jednotlivé klienty, ale že dosud nebyl ve světě jediný prokázaný případ, že by se někomu podařilo získat neautorizovaný přístup k systému.

"Ve skutečnosti nejde o SWIFT samotný, ale o průnik do systému, ze kterého je možné posílat platby, třeba i přes SWIFT. Dříve byl často cílem útoků ruský systém ARM, ten je ale nyní vylepšený a bezpečnější. Kromě toho umožňoval platby jen v rámci Ruska," říká odborník na IT bezpečnost ze společnosti Cisco Alexej Lukackij. Pokud peníze odejdou do zahraničí, už je podle něj nesmírně těžké je dohledat.

Výrobce známého antiviru Kaspersky Lab upozorňuje, že útoky prostřednictvím SWIFT se světově rozšířily v posledních dvou letech. Tvrdí, že poslední útok není pravděpodobně dílem ruské hackerské skupiny Cobalt, která se světově proslavila v roce 2016, když přišla na způsob, jak donutit bankomaty v Thajsku a na Tchaj-wanu vydat všechny peníze. Nynější hackeři použili soubor programů, nazvaný Cobalt Strike, který se na černém trhu prodává za necelé čtyři tisíce dolarů.

Nynější útok zdaleka není největší z těch, ve kterých figuruje systém SWIFT. Počátkem října hackeři napadli největší tchajwanskou banku Far Eastern International Bank, odkud vyvedli šedesát milionů dolarů. Podle společnosti Bae Systems za útokem nejspíše stáli severokorejští hackeři ze skupiny Lazarus. Největší krádeží byl ale loni útok na bangladéšskou státní banku. Tehdy nejspíše stejní hackeři získali 81 milionů dolarů. Původně zadali příkazy na převod celé miliardy dolarů, už u čtvrté platby ale zadali chybně údaje příjemce, tudíž systém vyhlásil poplach.