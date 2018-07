Objev jezera plného kapalné vody, který ve středu ohlásili vědci z Evropské vesmírné agentury, vzbuzuje velké ohlasy. Jedná se totiž o přelomové zjištění, které by mohlo vést v budoucnosti k dalším, ještě významnějším objevům.

Vzhled Marsu vždy naznačoval, že po jeho povrchu v minulosti proudila voda, vědcům se však její současnou existenci v kapalném stadiu nedařilo potvrdit. Jezero se jim podařilo detekovat pomocí přístroje MARSIS, který z orbitu planety vysílá radiové vlny skrz led a následně analyzuje jejich odraz. Každá hmota vytváří jiný odraz, a vědci tak zjistili, že v hloubce zhruba 1,5 kilometru pod povrchem se nachází kapalná voda.

Stoprocentně jistý bude ale objev až poté, co se k jezeru podaří dostat, říká pro britský deník Guardian jeden z italských výzkumníků Robert Orosei. "Nebude to jednoduchý úkol, bude zapotřebí létající robot schopný vyvrtat díru skrze 1,5 kilometru hluboký led, což bude zcela jistě vyžadovat takový technologický vývoj, který v tuto chvíli není dostupný," uzavírá svůj příspěvek Orosei.

"Je to, jako když vezmete ultrazvuk a podíváte se, zdali je žena těhotná, zdali se v ní rodí život," prohlásil krátce po tiskové konferenci vědců bývalý kanadský astronaut Christopher Hadfield, známý mimo jiné svými experimenty na Mezinárodní vesmírné stanici, které vysílal na sociálních sítích.

"Kdekoliv na planetě Zemi, kde najdeme vodu, najdeme i život," dodává Hadfield pro BBC. Podle něj však přítomnost života na rudé planetě není nijak jistá, jedná se ovšem o jistou výchozí pozici, kde jej začít hledat.

Nález kapalné vody na Marsu je důležitý i z praktických důvodů. Pro potenciální lidskou expedici na tuto planetu by to znamenalo to, že by ji nemuseli vozit s sebou. "Vodu potřebujete nejenom k přežití, ale můžete z ní udělat i palivo," říká pro CNN americký profesor Timothy Dowling. "Přístupná voda na Marsu prakticky nabádá lidi provést průzkum přímo na místě," dodává profesor.

Doktor Manish Patel z anglické Open University nicméně emoce kolem kapalné vody na Marsu mírní. "Nejsme blíž k tomu, abychom detekovali život," řekl Patel pro BBC. "Objev nám ale dává lokaci, kde hledat. Je to jako mapa k pokladu, s tím rozdílem, že zde bude hodně ‚X‘ označujících místa úkrytů."

