Firma Elona Muska The Boring Company představila ve středu večer v Los Angeles svůj nejnovější experiment - The Loop. Jedná se o vysokorychlostní tunel, který by se podle Muska mohl stát dopravním systémem budoucnosti. První recenze jsou však spíše negativní, jak shrnuje server Gizmodo.

Při původním představení konceptu The Loop sliboval Musk plně autonomní vozidla pro 16 pasažérů pohybující se rychlostí až 240 kilometrů za hodinu. Při středeční demonstraci však tunelem jezdily normální automobily Tesla a pouze rychlostí mezi 50 a 80 kilometry za hodinu.

První koncepční videa přilákala pozornost mnoha nadšenců a spoustu lidí se zájmem sledoval, co Elon Musk buduje blízko sídla SpaceX. Elon Musk se ve středu snažil velice vehementně vysvětlit, že testovací tunel má ještě mouchy, které je třeba vychytat. Recenze velice pravděpodobně zklamou i Muskovy skalní fanoušky.

"Cesta tunelem trvala asi 2 minuty. Tunel byl osvícený čelními světly auta a modrým pruhem neonových světel na stropě. Model X jel po dvou betonových kolejích podél zdi, které byly místy tak nerovné, že se chvílemi zdálo, že jedeme po prašné cestě," napsala Laura J. Nelson pro Los Angeles Times. "Došel nám čas," tvrdí Musk a říká, že cesta je nerovná kvůli problémům s dláždícím strojem. "Hrbolky tam později nebudou. Cesta bude hladká jako sklo. Toto je pouze prototyp. Proto je lehce hrubý."

"Červená světla na stropu tunelu najednou změnila barvu na zelenou. Model X vyrazil kupředu. Cesta byla velice houpavá. Díky úzkému prostoru se i nízká rychlost - většinu času jsme jeli okolo 50 kilometrů za hodinu - zdála rychlejší. Připadal jsem si jako na horské dráze. Zhruba po dvou minutách se auto vynořilo z tunelu a zaparkovalo na parkovišti u SpaceX," říká Matt McFarland ve své recenzi pro CNN.