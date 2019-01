Astronomové z NASA již v roce 2012 spočítali, že se naše galaxie, Mléčná dráha, srazí se sousední galaxií Andromedou zhruba za 3,75 miliardy let. Oba systémy by pak postupně, během dvě miliardy let dlouhého procesu, měly splynout v jeden. Vzdálenost Andromedy od Země je přibližně 2,5 milionu světelných let a přibližuje se rychlostí 400 tisíc kilometrů za hodinu. Osud sluneční soustavy je po této srážce nejistý, život může ohrozit zvýšená radiace i výbuchy supernov v okolí.

Počítačová simulace EAGLE Project, která zkoumá vznik a vývoj galaxií, ale předpověděla kolizi, která nastane ještě dříve. Astrofyzici z Durhamské univerzity ve Spojeném království pomocí superpočítače, jenž simulaci zvládá spustit, zjistili, že přibližně za dvě miliardy let narazí Mléčná dráha do svého "satelitu" zvaného Velký Magellannův oblak, nejjasnější viditelné galaxie na noční obloze.