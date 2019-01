Když začátkem tohoto roku přistála čínská sonda Čchang-e 4 na odvrácené straně Měsíce, nešlo pouze o úspěch Číny. Při misi jí pomohla (a stále pomáhá) řada zahraničních vědců. A nejde o výjimečný případ. Stále více vědeckých pracovišť z celého světa spolupracuje s Čínou ve vesmírném průmyslu. NASA je však z podobné kooperace vyloučena. Omezení uložená vládou USA jí to neumožňují. Data z misí s Čínou ale přesto sdílí.

Spojené státy zakázaly v roce 2011 vesmírné agentuře spolupracovat s Čínou a jejími státními podniky kvůli obavám o národní bezpečnost. V důsledku toho byla Čína vyloučena z Mezinárodní kosmické stanice. NASA je totiž jedním z jejích klíčových provozovatelů. Na pozoru před tím, aby se nedostali do konfliktu s americkými úřady hlídajícími export citlivých technologií, se však musí mít i vědci z jiných zemí, například z Německa a Švédska, kteří se zapojili do čínské mise na odvrácené straně Měsíce.

Čínská kosmická agentura oznámila, že s NASA údaje o průzkumu vzdálené strany Měsíce sdílela. "Spolupráce je společnou vůlí vědců," řekl v pondělí na tiskové konferenci Wu Jen-chua, zástupce ředitele Čínské národní kosmické agentury. Poznamenal také, že se zástupci obou organizací často setkávali.

Podle něj NASA navrhovala, aby se k monitorování přistání čínské sondy Čchang-e 4 použil její lunární průzkumný orbiter (LRO), který obíhá Měsíc. Wu dále uvedl, že Čína oznámila NASA přesný čas přistání a polohu kosmické sondy, avšak LRO nebyl ve správné pozici, protože nedokázal přizpůsobit svou oběžnou dráhu. Nicméně před přistáním 3. ledna se LRO podařilo alespoň zachytit snímky plánovaného místa přistání.

NASA na žádost o komentář, zda sdílením údajů porušuje zákaz z roku 2011, serveru Quartz neodpověděla.

Správce NASA James Bridenstine však už dříve serveru potvrdil, že agentura data s Čínou sdílí. "Když provádějí vědeckou misi na Měsíci, doufáme, že se s námi budou moci o získaná data podělit. Když se my pustíme do mise na Měsíci, můžeme zase naše data sdílet s nimi. Vědecké zkoumání Měsíce je v zájmu celého lidstva. Není to nic, co by si nějaká země měla nechávat jen sama pro sebe," uvedl Bridenstine.