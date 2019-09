Hongkong je nedílnou součástí Číny a jakákoli forma separatismu bude tvrdě potlačena, uvedla v pondělí čínská státní média v reakci na nedělní výzvu hongkongských demonstrantů americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby jejich město osvobodil.

Jeden z nejvýznamnějších hongkongských prodemokratických aktivistů Joshua Wong se v pondělí vydal na cestu do Německa, odkud chce pokračovat do Spojených států s cílem přitáhnout pozornost světa k boji Hongkongu za demokratické reformy.

Stovky hongkongských studentů v pondělí pokračovaly v pokojných protestech v řadě čtvrtí města, kde vytvořily lidské řetězy na podporu protivládních demonstrantů po nových víkendových střetech.

Demonstranti v Hongkongu v neděli pochodovali ke konzulátu Spojených států, mávali americkými vlajkami a nesli plakáty s nápisem "Prezidente Trumpe, osvoboďte prosím Hongkong". Čínský list China Daily v pondělí uvedl, že existují důkazy, že za protesty v Hongkongu stojí zahraniční síly. Varoval také demonstranty, aby "přestali testovat trpělivost centrální vlády v Pekingu", pod jejíž správu se v roce 1997 bývalá britská kolonie Hongkong vrátila.

Vláda v Hongkongu, která je pročínsky orientovaná, v pondělí odsoudila "nelegální chování radikálních demonstrantů" a varovala USA, aby nezasahovaly do jejích záležitostí.

Nedělní protest před americkým konzulátem v Hongkongu byl zpočátku poklidný, později ale přešel v násilnosti zahrnující stavění barikád, rozbíjení oken a zapalování ohňů v nákupní čtvrti. Policie k rozehnání demonstrantů použila slzný plyn. Podle agentury Reuters zůstává atmosféra ve městě napjatá, ačkoli stanice metra uzavřené při nedělních násilnostech se v pondělí znovu otevřely.

Na mnoha místech v Hongkongu se na začátku týdne sešli studenti ve školních uniformách a obličejových maskách, kterými se protestující na demonstracích chrání před zásahy policie slzným plynem. Nynější i bývalí studenti na podporu požadavků demonstrantů vytvořili lidské řetězy. "Studentské lidské řetězy jsou nejsilnějším důkazem toho, že protesty jsou ve společnosti hluboko zakořeněny," prohlásil absolvent Alan Leong.

Protesty v Hongkongu trvají už od začátku června. Lidé začali původně demonstrovat proti návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny, jehož schvalování správkyně Hongkongu Carrie Lamová minulý týden slíbila stáhnout. Demonstrace ale pokračují a jejich účastníci požadují vyšetření údajných násilností ze strany policie při demonstracích, propuštění zadržených demonstrantů a obecnější demokratické reformy, včetně svobodné volby správce Hongkongu.

Hongkongská policie v pondělí propustila z vazby předního hongkongského aktivistu Joshuu Wonga, který byl v neděli zadržen na letišti, když se chystal odcestovat do Německa.

Wonga zatkly hongkongské úřady již koncem srpna s obviněním z podílu na organizaci nepovoleného protestu před policejní stanicí. Následně byl Wong propuštěn na kauci.

Hongkongské úřady v neděli uvedly, že Wong záměrem opustit zemi podmínky kauce porušil. V pondělí ale úřady oznámily, že se jednalo o procedurální chybu a že podmínky kauce cestovat do zahraničí Wongovi umožňují. "Joshua Wong je na cestě do Německa a bude mu dovoleno odcestovat do Spojených států," sdělil mluvčí strany Demosisto, kterou Wong založil. V cizině chce prý Wong zůstat do konce září.